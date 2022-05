Musk empört: Tesla fliegt aus Nachhaltigkeitsindex

ESG ist die englische Abkürzung für Environmental, Social, and Governance - unter diesem Label werden von der Finanzindustrie Geldanlagen angeboten, bei denen Kriterien wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung stärker berücksichtigt werden sollen. Es gebe „viele Gründe“, dass Tesla - trotz der selbsterklärten Mission, den Übergang zur nachhaltigen Energie zu beschleunigen - nicht mehr in den S&P 500 ESG Index gehöre, so S&P Dow Jones Indices.