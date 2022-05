Lawine an Spam-Mails überrollt Grazer Rathaus

Besserer Spam-Schutz muss her

Freilich alles fiktiv, es gibt keine Städtepartnerschaft mit der südkoreanischen Kommune. Was die NEOS aber am meisten stört: Die Stadt Graz hat keinen ordentlichen Spam-Schutz: „Jede Fake-Mail ist mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Ein falscher Klick kann erhebliche Konsequenzen für die IT-Infrastruktur der Stadt Graz haben“, sagt Gemeinderat Philipp Pointner zur „Krone“. Deshalb sei es wichtig, „die Spamfilter kontinuierlich zu aktualisieren.“ Falls die Rathauskoalition hier spart, dann jedenfalls am falschen Platz!