Zwei seltene Mhorrgazellen auf die Welt gekommen

Galten in den 80ern als ausgerottet

Mhorrgazellen sind im nordwestlichen Afrika heimisch. Ihr Bestand wurde allerdings stark reduziert und so leben heute nur noch wenige hundert Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Die Ursachen dafür sind der Verlust von natürlichen Weideflächen in der afrikanischen Savanne und vor allem die unkontrollierte Jagd und Wilderei. In den 1980er-Jahren galt die Mhorrgazelle in der Wildbahn bereits als ausgerottet.