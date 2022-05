„Kaiserschnitt“ nach Geburt: Kürzeres Wochengeld

Längeres Wochengeld, da Schmerzen stärker als nach Kaiserschnitt?

Der Eingriff verlief gut. Zu Hause angekommen, waren die Schmerzen der OP und die Einschränkung viel stärker als nach der ersten Entbindung. Nun stellte sich Frau N. die Frage, ob ihr deshalb nicht längerer Mutterschutz zusteht? Was von den Krankenkassen, wo sie versichert ist, mit Hinweis auf das Gesetz abgelehnt wurde. „Ich verstehe nicht, warum Mütter in so einem Fall nicht auch längeres Wochengeld für zwölf Wochen erhalten sollen“, schrieb Frau N. der „Krone“.