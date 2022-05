Raser übersah abbiegendes Auto und kracht in Baum

Ein Ungar (45) überholte am Dienstagabend mit weit überhöhter Geschwindigkeit und aggresiver Fahrweise mehrere Fahrzeuge auf der Wolfgangsee Straße von Fuschl aus in Richtung St. Gilgen. Dabei übersah er ein Auto, dass nach links auf einen Parkplatz abbog. Beim Ausweichmanöver streifte der Raser das Fahrzeug und schleuderte zuerst über die Landesstraße und schließlich über einen Abhang in einen Baum. Dabei wurde der 45-Jährige verletzt. Andere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Am Fahrzeug des Unfalllenkers entstand Totalschaden.