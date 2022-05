Fake-Erbin Anna Sorokin macht ihre Kunst zu Geld

Sie sitzt freiwillig bis auf Weiteres in Haft in Goshen (US-Bundesstaat New York) und kämpft gegen ihre Abschiebung - weil sie einfach nicht zurück nach Deutschland fliegen, sondern in den USA bleiben will. Und auch hinter Gittern schafft es Anna Delvey alias Anna Sorokin mal wieder, im Big Apple für Schlagzeilen zu sorgen. Die deutsche Fake-Millionenerbin hat am Donnerstag einen großen Auftritt - aus gegebenen Gründen allerdings nur virtuell. Die Betrügerin bekommt nämlich ihre erste Solo-Kunstausstellung im Public Hotel von Manhattan.