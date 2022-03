Boris Beckers Sohn hilft Fake-Erbin Anna Sorokin

Fünf ihrer „Meisterwerke“ wurden bereits bei einer „Free Anna Delvey“-Ausstellung an der Lower East Side gezeigt. In der New Yorker Highsociety trat sie als Anna Delvey auf. Der „Bild“ zufolge ist der 28-jährige Noah Becker ein Fan und unterstützte die Ausstellung mit eigenen Werken. „Ich telefoniere mehrfach pro Woche mit Anna im Gefängnis“, sagte der Sohn von Boris Becker in einem US-Podcast.