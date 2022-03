Anna Sorokin wollte „wie Paris Hilton leben“

Anna Sorokin kämpft weiter darum, in Amerika bleiben zu dürfen. Ihre Chancen sind gering. Ihr Vater fragt sich, was seine Tochter im Leben machen will: „Ich weiß nicht, was sie motiviert oder welche Dämonen in ihr leben. Ich glaube nicht, dass sie eine Mutter sein oder einen Job in einer Kleinstadt haben will. Ich wünsche mir für sie, dass sie endlich einen Platz für sich in dieser Welt findet“.