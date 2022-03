Anna Sorokin: „Scheiß drauf“-Attitüde der Reichen

Trotz eines letzten Aufschubs am Montag ist ihre Abschiebung nach Deutschland wohl beschlossene Sache. Was Anna Sorokin alias Anna Delvey nicht daran hindert, in den USA weiter Schlagzeilen zu machen. In einem am Mittwoch veröffentlichten Podcast verriet die falsche Millionenerbin, dass sie theoretisch noch weitere Möglichkeiten sähe, trotz abgelaufenem Visum in Amerika zu bleiben: „Ich habe im Knast viele Angebote von Leuten bekommen, die mich adoptieren oder heiraten wollten - mehr als vorher!“ Dass sie in New York für reich gehalten wurde, sei einfach damit zu erklären, dass sie die „Scheiß drauf“-Attitüde der Reichen an den Tag gelegt hätte.