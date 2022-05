Bahnlärm: „Neue Bremsen sind der richtige Weg!“

Ein Rasenmäher ist ja vom Geräusch her auch unangenehm!

Es bleibt ein lautes Geräusch, aber die Richtung, in die wir gehen, stimmt. Wir müssen weg von den alten noch viel lauteren, störenden Güterwaggons. Nebenbei arbeiten wir an der Schienenqualität und der Verbesserung des Radmaterials.