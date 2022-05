Lärm durch neue Waggons: Gerade noch erträglich

Moderne Personenzüge wie etwa die „Cityjets“ der ÖBB, sind wirklich leise. Und damit auch in der Lärmbelastung eine echte und zukunftsweisende Alternative zum Straßenverkehr. Bei Güterzügen schaut das anders aus. Was den Krach betrifft, den sie im Vorbeifahren erzeugen, sind sie gefühlt unerträglich; zumal im Kärntner Zentralraum zwischen Klagenfurt und Villach, wo der Schienenstrang direkt am Ufer des Wörthersees entlangführt; also mitten durch die wichtigste Tourismusregion des Landes, wo 200.000 Menschen betroffen sind.