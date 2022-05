Verwaistes Fuchsbaby auf Bundesstraße gefunden

„Fuchsbaby gefunden“, hieß es am Sonntag in Steinbach am Ziehberg. Dort wurde direkt auf der Bundesstraße ein kleines flauschiges Wesen entdeckt. Judith Entlesberger von der Tierrettung ICARA brachte das Füchslein dann in Sicherheit. Nach einer tierärztliche Untersuchung wurde "Foxi ins nahe Tierparadies Schabenreith gebracht, wo sich der Kleine offenbar sehr wohl fühlt.