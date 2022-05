Staatsanwältin: „Dringender Mordverdacht“

Wie „Krone“-Leser wissen, soll der Wirt am Freitag zu Mittag mit einem Küchenmesser dreimal auf seine Noch-Ehefrau eingestochen und sie gewürgt haben. Die zweifache Mutter verblutete in der Küche eines Gasthofes in Piesendorf. Auslöser für die Tat war ein Streit des in Trennung lebenden Ehepaares: Wie bereits berichtet, wollten sich Christian und Sabrina L. nach zehn Jahren Beziehung und fünf Jahren Ehe trennen. Geplant war auch die Übernahme einiger Lokale durch die Frau.