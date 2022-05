Bluttat im Gasthaus: Ex-Mann (41) geständig

Am Freitag war in der Pinzgauer Gemeinde eine Frauenleiche aufgefunden worden. Am Samstagvormittag hatte sich der zuvor flüchtige Piesendorfer der Polizei gestellt, Ermittler des Landeskriminalamtes begannen noch am Nachmittag mit dem Verhör. Eine „mehrstündige Vernehmung“, wie Strafverteidiger Franz Essl gegenüber der APA betonte. Auf Nachfrage gab Essl an, sein Mandant bereue die Tat zutiefst, es handle sich um keinen geplanten Mord. Er habe seine Partnerin immer noch geliebt, aber keinen anderen Ausweg mehr gesehen.