Verteidiger spricht jetzt von Totschlag

Christian L. sitzt seit Samstagabend in einer Zelle. Der 41-Jährige steht nach dem Tod seiner 30-jährigen Ex-Frau unter Mordverdacht. Nach einem Tag auf der Flucht rief er selbst bei der Polizei an und ließ sich in einem Wohnhaus in Uttendorf festnehmen. Im Verhör spricht er über die Tat. Sein Anwalt Franz Essl meint: „Mein Mandant war hoffnungslos verzweifelt.“