Felix Strauss: „Wieder um alles oder nichts“

Totgesagte legen länger: Viele hatten Altach in der Bundesliga schon als Fix-Absteiger abgeschrieben. Mit dem 3:0-Auswärtssieg in der vorletzten Runde bei der Admira hat die Ländle-Truppe nun am Freitag aber hat alle Trümpfe in der Hand, sein Endspiel um den Ligaerhalt. Der Salzburger Verteidiger Felix Strauss geht mit einem „guten Gefühl“ in die entscheidende Woche.