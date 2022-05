Transgender-Kinder: Ermittlungen gegen Eltern

Für die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union ist das Urteil aber ein Etappensieg. „Die heutige Entscheidung ist ein Sieg für unsere Mandanten und die Rechtsstaatlichkeit“, hieß es in einer Stellungnahme. Der Umgang mit minderjährigen Transgendern ist in den USA eine zunehmend politisch umkämpfte Frage. So sorgt die Teilnahme von Transgendern bei Sportwettbewerben, aber auch schon die Frage, welche öffentlichen Toiletten für welches Geschlecht Transgender benutzen dürfen, für hitzige Debatten.