Pro Woche drei verletzte Kinder im Straßenverkehr

Gemeinden und Städte können durch Verkehrsberuhigung, ausreichend breite Gehwege, eine sichere Rad-Infrastruktur, übersichtliche Straßenübergänge sowie im Ortsgebiet mit mehr Tempo 30 die Sicherheit von Kindern erhöhen. Zusatzvorteil: Diese Maßnahmen kommen auch der größer werdenden Gruppe älterer Menschen zugute. Als positives Beispiel nennt der VCÖ die Stadt Amsterdam in den Niederlanden: Dank eines dichten Netzes an ausreichend breiten Radwegen fahren mehr als die Hälfte der Kids auf dem Drahtesel in die Schule. In Österreich waren es vor der Pandemie lediglich sechs Prozent. Hier ist also noch genügend Luft nach oben.