Ukrainer verlor Kontrolle & kracht in Gegenverkehr

Laut Polizei handelte es sich um einen Geflüchteten aus der Ukraine, der am Freitagabend auf der regennassen Fahrbahn der L67 in einer Rechtskurve in einen entgegenkommenden Pkw gerutscht war. Die 41-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit und der ebenfalls 41-jährige Geflohene wurden beide unbestimmten Grades verletzt und mussten ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.