Österreicher schaffen bei ihren Turnieren den Cut

Der Burgenländer Bernd Wiesberger ist mit einer Par-Runde von 71 Schlägen beim World-Tour-Turnier der Golfer in Antwerpen vom 14. auf den 29. Rang zurückgefallen. Zwei Birdies standen zwei Bogey gegenüber. Damit schaffte er aber ähnlich souverän den Cut wie sein Landsmann Lukas Nemec. Der Steirer ließ der 71 vom Vortag eine 69 folgen und ist einen Schlag hinter Wiesberger 40. Nemecz kassierte ein Doppel-Bogey, später ein Bogey, machte das mit fünf Birdies aber mehr als wett. Matthias Schwab und wohl auch sein Landsmann Sepp Straka haben beim US-PGA-Turnier in McKinney in Texas ebenfalls den Cut geschafft.