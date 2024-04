René Benko ist jetzt kein Phantom mehr

Dunkelblaues Tuch, weißes Hemd, rosa Krawatte. Das tadellose Gewand, in dem Renè Benko am Mittwoch an die Öffentlichkeit trat, konnte nicht darüber hinwegtäuschen: Der Mann, der sich damit gekleidet hatte, wirkte verletzlich. Wie ein waidwundes Reh schlängelte sich der Signa-Gründer an Journalisten, Mikrophonen und Kameras vorbei zum Gerichtssaal, sein Anwalt bahnte ihm den Weg. Er befinde sich „ziemlich am Limit“, analysiert der Experte für Körpersprache den schweren Gang des tief gefallenen Immobilien-Unternehmers vor das Innsbrucker Landesgericht auf krone.at, jedenfalls schwer gezeichnet. Tiefe Ringe unter den Augen, der Blick ängstlich.