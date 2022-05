Cannabispflanzen und illegale Waffen in Wohnung

Im Zuge einer gerichtlich bewilligten Hausdurchsuchung wurden Klagenfurter Polizeibeamte fündig. Sie stellten in in einer Wohnung in Ebenthal nicht nur Cannabis-Pflanzen und Zubehör für den Suchtgiftkonsum sicher, sondern auch illegale Langwaffen und Munition. Die beiden Bewohner (35 und 44) werden angezeigt. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.