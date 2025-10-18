„Verbale Ohrfeige“ für Feiheitliche von den Ärzten

ÖGK schweigt

Seine Lösung: Ein Doktor soll mit einem Taxifahrer am Wochenende ein großes Gebiet mit Hausbesuchen abdecken, das würde die Besetzung von bis zu sieben Ärzte-Sprengeln pro Bezirk ersparen. Während er betonte, dass sich die Ärztekammer für seine Idee offen zeigte, warf er der ÖGK vor, zu schweigen. Die Kasse widersprach diesem Vorwurf heftig und betonte, dass Pelikans Vorschlag nicht sinnvoll sei.