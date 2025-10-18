Aryna Sabalenka nimmt uns mit in ihr Nachtleben

„Hongkong weiß, wie man die Nacht zelebriert.“ Schreibt Aryna Sabalenka und garniert den Satz mit haufenweise Fotos aus ihrem persönlichen Nachtleben. Ihren Insta-Fans ist‘s nicht unrecht.
Es seien wundervolle Erinnerungen, die sie aus Hong Kong mitnehme, schreibt Sabalenka in einem Posting, gleichsam zum Abschied. In einem ein paar Tage davor abgesetzten Insta-Post gibt sich als dezente Partyqueen, jedenfalls als eine Dame, die weiß, wie man die Nacht zum Tag macht. Und Hong Kong scheint ihr dafür den perfekten „Center Court“ zur Verfügung zu stellen.
Mit Agassi am Podium
Der eigentliche Grund für ihren Aufenthalt in Hongkong war – vor allem – die Teilnahme an einer Veranstaltung namens „Prudential NextGen Aces“. In dem Rahmen sollen aktuelle und ehemaligen Größen des Tennissports jungen Menschen einschlägige Perspektiven aufzeigen. Sabalenka etwa saß gleichzeitig mit einem gewissen Andre Agassi auf dem Podium und erzählte aus ihrem Leben als beste Tennisspielerin der Welt.
Spielt sie?
Nächste Woche steigen dann die „Prudential Hong Kong Tennis Open“, ein 250er-WTA-Turnier. An Nummer eins gesetzt: Aryna Sabalenka. Sie ist genannt und wird auf der offiziellen Turnier-Homepage auch als Fixstarterin angepriesen. Dass sie selbst aber etwas mehr als eine Woche vor Turnierbeginn auf Insta ein „So schöne Erinnerungen“- und „Danke, Hongkong“-Posting absetzt, spricht eben für einen tatsächlichen Start. Außer sie fliegt eine Woche später extra noch einmal nach Hongkong, um zu spielen.
