Aryna Sabalenka nimmt uns mit in ihr Nachtleben

Spielt sie?

Nächste Woche steigen dann die „Prudential Hong Kong Tennis Open“, ein 250er-WTA-Turnier. An Nummer eins gesetzt: Aryna Sabalenka. Sie ist genannt und wird auf der offiziellen Turnier-Homepage auch als Fixstarterin angepriesen. Dass sie selbst aber etwas mehr als eine Woche vor Turnierbeginn auf Insta ein „So schöne Erinnerungen“- und „Danke, Hongkong“-Posting absetzt, spricht eben für einen tatsächlichen Start. Außer sie fliegt eine Woche später extra noch einmal nach Hongkong, um zu spielen.