Favoritensiege in der Ostliga, Tabelle bleibt eng

Seit Jahren gilt die Ostliga als eine der spannendsten Ligen Österreichs. Nach den Freitagspartien rückt auch dieses Jahr vor allem das obere Tabellendrittel immer enger zusammen. Die Favoriten konnten sich am zwölften Spieltag bislang großteils durchsetzen ...
Hinter dem ungeschlagenen Tabellenführer aus Leobendorf, die Mannschaft trohnt vor dem Spiel am Samstag gegen Gloggnitz an der Tabellenspitze, rückt die Liga immer enger zusammen. Nach den souveränen Erfolgen am Freitagabend liegen jetzt Oberwart und Horn punktegleich mit 22 Punkten auf den Plätzen zwei und drei.
Polsters Viktoria unterliegt Horn
Zweitligaabsteiger Horn siegte im Duell mit der Wiener Viktoria mit 1:0. Das Goldtor erzielte Zoran Mihailovic in der 26. Spielminute. Der Stürmer führt nun mit zehn Treffern die Torschützenliste der Ostliga an. Nachdem die Horner unter der Woche ankündigten, für verkleidete Pizzabäcker keinen Eintritt zu verlangen, lockte das Duell mit Toni Polsters Viktoria knapp 630 Zuschauer in die Horner Arena.
Traiskirchen sorgt für Torfestival
Ebenfalls souverän siegte Oberwart im Heimspiel gegen Sportunion Mauer. Das Spiel endete 2:0, die Tore für den Tabellenzweiten erzielten Michael Hutter und Sandro Schendl.Auch der SV Donau gewann ihr Heimspiel und besiegte den FavAC mit 1:0. Der Aufsteiger setzt sich somit ebenfalls im oberen Tabelllendrittel fest.
Den spektakulärsten Sieg feierte Traiskirchen im Auswärtsspiel bei TWL Elektra. Mit einem 7:1 Erfolg überrollte Traiskirchen die überforderten Elektra-Kicker und stellt somit weiterhin die mit Abstand stärkste Offensive der Liga.
Sportclub mit spätem Ausgleich
Der Wiener Sport-Club bleibt unter Neo-Coach Stefan Rapp auch im zweiten Spiel ungeschlagen. Daniel Kalajdzic sorgte mit seinem 1:1 Ausgleichstreffer in der 92. Minute für den vielumjubelten Punktgewinn in Marchfeld. In der Tabelle steht die Mannschaft von Neo-Coach Stefan Rapp weiterhin nur auf dem enttäuschenden zwöflten Platz. Das Duell im Tabellenkeller zwischen Neusiedl und Retz entschied Neusiedl mit einem 3:1 für sich.
Topspiel in Leobendorf
Das Topspiel der Runde findet am Samstagnachmittag statt, wenn Tabellenführer Leobendorf die Überraschungsmannschaft aus Gloggnitz empfängt (16:30 Uhr). Donaufeld empfängt zu Hause (15:00 Uhr) den Kremser SC. Die Donaufelder könnten mit einem Sieg ebenfalls zu den Leobendorf-Verfolgern aufschließen.
