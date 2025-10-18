Favoritensiege in der Ostliga, Tabelle bleibt eng

Sportclub mit spätem Ausgleich

Der Wiener Sport-Club bleibt unter Neo-Coach Stefan Rapp auch im zweiten Spiel ungeschlagen. Daniel Kalajdzic sorgte mit seinem 1:1 Ausgleichstreffer in der 92. Minute für den vielumjubelten Punktgewinn in Marchfeld. In der Tabelle steht die Mannschaft von Neo-Coach Stefan Rapp weiterhin nur auf dem enttäuschenden zwöflten Platz. Das Duell im Tabellenkeller zwischen Neusiedl und Retz entschied Neusiedl mit einem 3:1 für sich.