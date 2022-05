Tausende Kanadier demonstrierten gegen Abtreibung

In der kanadischen Hauptstadt Ottawa demonstrierten am Donnerstag Tausende Menschen gegen das Recht auf Abtreibung. Dabei stellte sich ihnen eine kleinere Gegendemonstration entgegen. Hintergrund ist die Abtreibungsdebatte in den USA, wo der Oberste Gerichtshof ein landesweites Grundrecht auf Schwangerschaftsabbrüche kippen könnte.