Pflege-Reform: So reagieren Grazer Studierende

Der 23-jährige Stefan Ritz und seine Studienkollegen Corina Baumann (25), Katharina Drawetz (22) und Noah Mandl (25) werden in einem Jahr ihren Bachelor in Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Joanneum abschließen. „Wir sehen uns dann alle am Pflegebett“, sagt Ritz. „Der Beruf ist einfach schön. Man kriegt etwas zurück, was kein Geld wert ist.“