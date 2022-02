Neuer FH-Lehrgang gegen die Pflege-Misere

Ab Herbst soll es erstmals möglich sein, im Weinviertel ein Fachhochschulstudium zu absolvieren. In Zusammenarbeit mit der IMC FH Krems wird in Mistelbach ein dreijähriger Lehrgang für Gesundheits- und Krankenpflege starten. Damit will man künftig dringend nötige Fachkräfte für den Betreuungsbereich gewinnen.