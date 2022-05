Pflegekräfte demonstrieren: „Wir sind am Limit!“

Die Ankündigungen aus Wien werden in Innsbruck mit vorsichtigem Optimismus kommentiert. „Endlich bewegt sich was“, lautet die spontane Reaktion einer Demonstrantin. Doch gleichzeitig weisen die Teilnehmer und Redner darauf hin, dass es an allen Ecken und Enden fehle. Dass viele Pflegekräfte in der Pandemie über ihre Grenzen gegangen seien. Dass es aber auch davor schon in vielen Altenheimen einen ständigen Personalmangel gegeben habe. Dass die Anforderungen an den Beruf durch immer komplexere Aufgaben - etwa in der Betreuung von Demenzkranken - ständig wachsen. Dass die Zeit für Pflege und Betreuung immer noch an einem Minutenschlüssel gemessen wird. „Viel zu wenig für qualitätsvolle Arbeit“, wird betont.