Sophie Turner: „GoT“-Dreh war traumatisierend

Turners Mama mit am Set

Inzest, Gewalt, Sex, aber auch Vergewaltigungen wurden in der Serien-Adaption der Buchreihe von J.R.R. Martin ungeschönt gezeigt. In den ersten Jahren sei daher auch ihre Mutter mit am Set gewesen, um sie so gut es ging zu schützen, schilderte Turner weiter. „Sie war sehr hilfreich und hat mir außerdem Snacks gegeben“, erinnerte sie sich im Gespräch mit Schauspiel-Kollegin Jessica Chastain zurück.