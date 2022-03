Sophie Turner kann Babyglück nicht mehr verstecken

In einer feuerroten, hochgeschlossenen Robe von Louis Vuitton posierte Sophie Turner am roten Teppich der „Vanity Fair“-Oscarparty an der Seite ihres Ehemannes Joe Jonas. Zu dem Dress mit Reißverschluss-Elementen kombinierte die Schauspielerin schlichten Schmuck, ebenfalls von Louis Vuitton. Ihre Haare trug sie zu einem schlichten Pferdeschwanz gebunden.