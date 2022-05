Pizza Hawaii könnte bald „Pizza mit Ananas“ heißen

Hausmannskost mit exotischem Touch

Letztgenannter wurde bereits in den 1950er-Jahren vom deutschen Fernsehkoch Clemens Wilmenrod populär gemacht, die Pizza mit dem exotischen Belag kreierte der Gastronom Sam Panopoulos 1962 in Kanada. Mit der Kombination von einfachen Hausmannskost- und Fast-Food-Gerichten plus der tropischen Ananas (die übrigens bereits in den 1880ern in Konservendosen ihren Siegeszug um die Welt antrat) wollte man Essen mit einem exotischen Touch kreieren und der einfachen Bevölkerung zugänglich machen.