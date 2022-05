Flucht aus Pflegeberuf: „Steuern auf Kollaps zu“

Gewerkschaft fordert mehr Personal, Geld und Freizeit

Viele Zahlen und Vergleiche legten Vertreter von vier Teilgewerkschaften am Donnerstag in Innsbruck vor. Sie rechneten vor, dass in Österreich 16 Pflegekräfte auf 1000 Einwohner kommen, in Norwegen 36. Sie wiesen darauf hin, dass Deutschland im September die Löhne um bis zu 562 Euro im Monat erhöht und zusätzliche freie Tage einführen will. „Nur bei uns geht nichts weiter“, konstatiert Gerhard Seier, Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Die versprochene Pflegereform der Bundesregierung lasse auf sich warten. Die Gewerkschaft fordert mehr Personal, mehr Geld und Freizeit in einer Branche, die - wie es Seier ausdrückt - „auf einen Kollaps zusteuert“.