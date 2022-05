Lenker (81) krachte mit Pkw auf B93 in Böschung

Ein 81-jähriger Mann aus Spittal an der Drau fuhr am Mittwoch gegen 18.55 Uhr mit seinem Pkw auf der B93 Gurktal Bundesstraße aus Sirnitz kommend in Richtung Feldkirchen. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet daraufhin ins Schleudern. Der Pkw kam von der Straße ab und stürzte eine ca. 3m hohe Böschung hinab, wo er sich mehrere Male überschlug und schließlich auf den Rädern stehend zu Stillstand kam.