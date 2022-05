Führerscheinlose Frau krachte in Müllwagen

Immer enger wurde die Schlinge für die Angeklagte im Laufe der Einvernahme durch den Richter, der sich zunächst den Sachverhalt von der Beschuldigten erklären ließ. „Meine Mutter saß an jenem Morgen am Steuer. Sie fuhr mich zur Arbeit nach Sulz, weil ich keinen Führerschein habe“, so die Paketzustellerin. Sie selbst sei auf dem Beifahrersitz gesessen, als vor ihnen ein Müllwagen fuhr. Als der wiederholt stehenblieb, und die Mama den Lkw überholen wollte, sei der Unfall passiert. „Und was haben Sie dann gemacht?“, will der Richter wissen. „Ich bin über meine Mutter geklettert und zur Fahrertüre raus, um den Verletzten zu bergen. “Und ihre Mutter?„ “Die saß geschockt hinterm Lenkrad, bis mein Vater sie aus dem Auto holte. Da waren Polizei und Rettung schon da.„ Was den Herrn Rat erst recht stutzig macht. “