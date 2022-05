Kater „Tobi“ von Unbekannten mit Diesel übergossen

Ein schrecklicher Fall von Tierquälerei hat sich in der Nacht auf Dienstag in Windischbach bei Moosburg in Kärnten ereignet. Unbekannte haben Kater „Tobi“ mit Diesel übergossen. Als das arme Tier sich Mittwochfrüh nach Hause geschleppt hatte, bemerkte sein Frauchen die schreckliche Tat. „Tobi“ wurde sofort zum Tierarzt gebracht, denn es bestand Lebensgefahr. Auch Anzeige bei der Polizei wurde erstattet.