Austria blieb bisher hinter den Erwartungen zurück

In den bisherigen fünf Spielen trafen die Violetten erst dreimal ins Schwarze, bei den jeweiligen Unentschieden gegen St. Johann und Hohenems sowie der 1:3-Niederlage in Telfs – eindeutig zu wenig. Zwei Spiele blieb die Schaider-Elf folglich ganz ohne Torerfolg. Wie auch zuletzt im Heimspiel gegen Leader Schwaz. Bei der 0:3-Niederlage mussten die Salzburger neben dem Torjubel auch auf gleich acht Stammspieler verzichten. „Trotz der Ausfälle hat es das Team gut gemacht, leider haben wir ein ungeschicktes Tor kassiert, wir hätten auch Chancen gehabt, nach dem 0:3 war das Spiel gelaufen “, fasste Trainer Christian Schaider die Partie gegen die Schwazer zusammen. Kommenden Freitag kommt es in Tirol bereits zum Retourmatch. Dabei kann die Austria wieder auf einige Rückkehrer bauen. Manuel Krainz, Christoph Bann und Marinko Sorda kehren nach Sperren wieder ins Aufgebot zurück.