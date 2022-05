Superministerium „lässt nichts Gutes erwarten“

Er kritisierte, dass schon damals „Lobbypolitik für Konzerne“ betrieben worden sei, was zu „nachhaltigen Verschlechterungen“ für Arbeitnehmer geführt habe. Zudem sei die Zusammenlegung „völlig unnötig, jetzt wo diese Regierung ohnehin schon in den letzten Zügen liegt“, erklärte der SPÖ-Politiker in einer Aussendung. Die rote Oppositionspartei hat bereits einen Neuwahlantrag angekündigt. In jedem Fall wolle man „ganz genau drauf schauen“, dass durch Kochers Superministerium der Wohlstand und die soziale Sicherheit der österreichischen Bevölkerung nicht gefährdet werde, versprach Muchitsch.