Renate Anderl: Die nächste „persönliche Erklärung“

Nachfolge völlig offen

Sollte Anderl gehen, gibt es keine logische Nachfolge. Zwar wäre GPA-Chefin Barbara Teiber prädestiniert für die Rolle, doch dass mit den Top-Positionen in Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Arbeiterkammer die beiden wichtigsten Funktionen in der Arbeitnehmer-Vertretung an die Gewerkschaft der Privatangestellten gehen, gilt als schwierig. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian - Teibers Vorgänger als GPA-Chef - werden Ambitionen auf eine zweite Amtsperiode nachgesagt.