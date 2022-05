„Mr. Jungbauernkalender“ Totschnig wird Minister

HTL und Wirtschaftsstudium, Innsbruck und Wien

Seine Heimat Osttirol verließ der HTL-Absolvent im Alter von 19 Jahren für das Studium der Internationalen Wirtschaftswissenschaften, das er 2001 in Innsbruck abschloss. Seine Diplomarbeit schrieb er über „E-Business für die Forstwirtschaft in der Europaregion Tirol“. Ein Rückkehr von den Wiener Straßenschluchten in die Osttiroler Gebirgstäler schloss Totschnig in dem Zeitungsinterview 2019 nicht aus. „Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe auch einen kleinen Baugrund in Tristach.“