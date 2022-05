277 Anzeigen gegen Raser bei großem Auto-Treffen

Tiefergelegte Fahrwerke, knallende Auspuffe und jede Menge PS - am Wochenende fand in Eisenstadt ein Treffen von Auto-Fans statt. So manches Fahrzeug hatte allerdings illegale Umbauten und musste aus dem Verkehr gezogen werden. Einige Lenker konnten auch ihren Gas-Fuß nicht kontrollieren.