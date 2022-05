Der Sommer küsst Salzburg vorerst nur kurz

Der Sommer macht eine kurze Stippvisite in Salzburg! Zuvor wechseln sich heute aber noch einige wenige Sonnenstunden mit Regen und Gewittern ab. Am Dienstag zeigt sich dann aber das Hochdruckwetter in seiner ganzen Pracht und die Temperaturen klettern schon auf bis zu 25 Grad. Mittwochs ist mit durchwegs frühsommerlichem Wetter und Temperaturen von 24 bis 29 Grad zu rechnen. Am Donnerstag dürfte es dann das erste Mal im heurigen Jahr richtig heiß werden - bis zu 30 Grad sind möglich. Allerdings ist ab dann mit größeren Wolken, Schauern und Gewittern zu rechnen.