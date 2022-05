Neuer Rot-Rekord! Harte Kritik von Peter Pacult

Unglaublich, aber wahr: Austria Klagenfurt hat am Sonntag bei der 1:2-Niederlage gegen Sturm die bereits zehnte glatt Rote Karte erhalten. Das gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie. Trainer Peter Pacult platzte an der Seitenlinie der Kragen. Nach der Partie gab es harte Kritik am Referee.