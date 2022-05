Ab 14.30 Uhr LIVE: Klagenfurt gegen Sturm

Eigentlich könnte Sturm Graz die letzten drei Saisonrunden in der Meistergruppe der Bundesliga relativ entspannt angehen, schließlich stehen die Steirer bereits als Vizemeister und damit als Teilnehmer an der Champions-League-Qualifikation fest. Damit will sich Trainer Christian Ilzer aber nicht zufriedengeben - im Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt sollen drei Punkte eingefahren werden, es wäre der sechste Sieg aus den jüngsten sieben Partien. Mit dem sportkrone.at-Ticker sind Sie ab 14.30 Uhr live dabei!