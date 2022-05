Ab 17 Uhr LIVE: Austria gegen Rapid

Sechs Spiele sind es in Summe bereits, in denen keine Mannschaft als Sieger vom Platz gehen konnte. Rapid gelang dies zuletzt Anfang September 2019 auswärts. Ein Erfolg am Sonntag wäre für die Gäste doppelt süß. Jene Mannschaft, die mit Saisonende auf Platz drei steht, spielt im Herbst fix in einer europäischen Gruppenphase und darf damit zumindest drei Millionen Euro einplanen.