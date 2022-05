Suchaktion nach zwei nassen Männern in Unterhosen

Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen, seine 26-jährige Freundin und deren 32-jähriger Freund fuhren am Samstag gegen 16 Uhr nach Roitham, um am dortigen Traun-Ufer etwas zu trinken. Die beiden Männern kannten den Badeplatz durch vorherige Besuche bereits. Nach dem Genuss diverser Getränke zogen sich die beiden bis zur Unterhose aus und schwammen an das andere Ufer der zu dieser Jahreszeit noch relativ kalten Traun.