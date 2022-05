Frau rammt ihrem Freund ein Messer in die Brust

Erst Mitte April hatte ein tödlicher Familienstreit, bei dem eine Frau ihren Ehemann erstochen hat, in Vorarlberg für Aufregung und Bestürzung gesorgt. Am Samstag ist es im „Ländle“ erneut zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem eine Frau ihren Freund in die Brust stach und dabei schwer verletzte.