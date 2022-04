Frau ersticht ihren Mann - er war polizeibekannt

Kind rief in Mordnacht die Polizei

Doch was passiert nun mit den Kindern? Noch in der Nacht wurden sie psychologisch betreut, dann in die Obhut der Behörden übergeben. Eines der Kinder hat in der Mordnacht die Polizei gerufen, wie viele weitere Zeugen der Tat wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Von schweren Traumatisierungen muss man aber wohl bei allen sechs ausgehen. Die Mutter der Kids ist bereits in der Justizanstalt Feldkirch - und geständig.