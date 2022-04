Häusliche Gewalt: Schon einmal lief ein Verfahren

Im Fall des Tötungsdeliktes, das sich in der Nacht auf Mittwoch in Schwarzach (Vorarlberg) zugetragen hat, tauchen nun weitere Details über die Vergangenheit von Opfer und mutmaßlicher Täterin auf. So kam es im Jahr 2021 zu einem Verfahren wegen häuslicher Gewalt - allerdings wurden damals beide Eheleute freigesprochen.