Autofahrerin scheitert sechs Mal an Alkotest

Es fing damit an, dass eine Zivilstreife am Freitag gegen 21.30 Uhr in Traun Spuren eines Unfalls entdeckte. Ein umgefahrenes Verkehrszeichen und ein Leitpflock lagen im Grünstreifen. Die Beamten fanden aber Fahrzeugteile eines schwarzen Kia und so konnte die Fahrzeughalterin ausgeforscht werden. Das beschädigte Auto wurde an der Wohnadresse in Pasching gefunden. Doch die Beamten konnten die 40-Jährige vorerst nicht befragen, weil sie die Tür nicht öffnete. Dank der Söhne der Frau kam man dann doch in die Wohnung.